Орловский губернатор посоветовал отрабатывать эвакуацию, не сея панику

Андрей Клычков напомнил советскую практику, «когда вообще никаких не было рисков».

Вопроса глава региона коснулся на заседании правительства 19 августа.

«Ситуация, которая произошла в Курской области, должна быть важным показателем взаимодействия и по вопросам мобилизации, и вопросам эвакуации. И, как говорится, дай Бог, чтобы нам с вами это никогда не пригодилось, но тема должна быть сегодня в центре внимания каждого главы муниципального образования», – акцентировал внимание Андрей Клычков.

Вне зависимости от ситуации и обстановки, область просто должна быть готова. Андрей Клычков напомнил, что в советское время, «когда вообще никаких не было рисков», каждый проходил обучение и тренировки. Это необходимо в настоящий момент, отметил губернатор.

«Потому что ключевые факторы – это время реакции на любую ситуацию. Будь то приезд беженцев, переселенцев, будь то эпидемическая, эпидемиологическая ситуация. У нас с вами должны быть отработаны схемы информационного взаимодействия, транспортного, размещения людей, питания, аварийных запасов».

В том числе следует активизироваться в секторе информирования граждан. Ведь там, где недорабатывают чиновники, люди начинают додумывать, предупредил губернатор.

«Спокойно, без создания каких-либо панических настроений, чтобы этот механизм у нас с вами был запущен и отработан», – сказал Андрей Клычков.

По официальным данным, из Курской области ежедневно уезжают до 1,7 тыс. человек. МЧС сообщает, что в 24 регионах развернуты 174 пункта временного размещения, в них находится около 10 тысяч человек. В общем числе переселенцев не учитываются те, кто нашли иное жилье или переехали к родственникам.

ИА “Орелград”