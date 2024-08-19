Сельские клубы под Орлом оказались небезопасными

В Хотынецком районе прошли проверки пожарной безопасности.

Хотынецкий районный суд рассмотрел сразу несколько исков межрайонного прокурора, выступившего в защиту неопределенного круга лиц. Иск прокурор подал к нескольким сельским администрациям Хотынецкого района. Он требовал обязать чиновников устранить нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности в зданиях сельских клубов. Иск был основан на результатах ранее проведенной прокурорской проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в зданиях сельских клубов.

Как пояснили в суде, из иска следовало, что в зданиях Краснорябинского, Меловского и Алехинского сельских клубов были выявлены нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности. Прокурор представил целый список выявленных нарушений, в том числе: несоблюдение сроков перезарядки огнетушителей, отсутствие их необходимого количества, неисправное состояние средств пожарной сигнализации, нахождение шлейфов пожарной сигнализации в отключенном состоянии и другие.

По мнению надзорного органа, дальнейшая эксплуатация указанных зданий без устранения выявленных нарушений «может привести к необратимым трагическим последствиям, чрезвычайным ситуациям и, как следствие, к жертвам среди людей, в том числе несовершеннолетних». Сельские администрации выводы прокуратуры услышали, но отреагировали на них по-разному. Например, в Меловском сельском клубе после проверки нарушения были добровольно устранены.

Поэтому уже в суде прокурор отказался от иска против администрации Меловского сельского поселения. В результате суд принял решение о прекращении производства по данному делу. Но по двум оставшимся клубам дела были рассмотрены. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал две администрации привести здания сельских клубов в соответствии с требованиями законодательства в сфере пожарной безопасности в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу. Но пока решения еще не вступили в законную силу.

ИА “Орелград”