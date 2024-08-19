В Орловской области определились рекордсмены по урожаю

Регион на четвертом месте в России по зерновым.

С докладом на заседании правительства 19 августа выступила руководитель департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева. В Орловской области зерновые, зернобобовые и масличные культуры уже убраны на площади 570 тысяч гектаров, или 49% от плана. Намолочено 2,515 млн тонн.

«Необходимо отметить, что это на 674 тысячи тонн больше, чем в соответствующий период прошлого года», – подчеркнула Суровцева.

Зерновые и зернобобовые – 2,31 миллиона со средней урожайностью 46,3 центнера с гектара. 205 тысяч тонн масличных культур со средней урожайностью 28,7 центнера с гектара. Озимые зерновые культуры убраны на площади 316 тысяч гектаров, 86% от плана. Собрано 1,588 млн тонн зерна со средней урожайностью 50,2 центра с гектара. Озимая пшеница убрана на 86% процентов от площади, средняя урожайность – 52 центра с гектара. Урожайность яровой пшеницы составляет порядка 40 центров с гектара.

«Необходимо отметить, что Орловская область находится на четвертом месте по Российской Федерации по урожайности зерновых после Краснодарского края, Калининградской и Брянской областей», – сообщили Суровцева.

Чиновница назвала наших рекордсменов: это ЗАО «Славянское» (Верховский район) – 80 центнеров с гектара; фермерское хозяйство Жарикова (Глазуновский район) – 79 центнеров с гектара, КФХ «Алеко» (Новодеревеньковский район) – 70 центнеров с гектара. Они показывают почти в два раза большую урожайность, чем в среднем по области.

Продолжается уборка масличных культур. Обмолочено 52 тыс. гектаров озимого рапса, 96% от плана. Получено 164 тыс. тонн маслосемян. Средняя урожайность почти 32 центнера с гектара. Полностью завершена уборка в 14 районах. В этой культуре тоже свои рекордсмены: КФХ Стебаков (Орловский муниципальный округ), ООО «Космаковка» (Ливенский район), ООО «Авангард-Агро-Орел», ООО «Арта», АО «Агрофирма Мценская».

Яровой рапс обмолочен с площади 14 тысяч гектаров, или 18% от плана. Средняя урожайность – 26 центнеров с гектара.

Картофель убран на площади 332 гектара, порядка 10 тысяч тонн. Средняя урожайность – 295 центнеров с гектара.

В целом по области уборочная кампания ведется в штатном режиме, сообщила Евгения Суровцева.

ИА “Орелград”