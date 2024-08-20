Инфляция в Орловской области выросла до 9,16%

Месяцем ранее уровень годовой инфляции оценивался в 8,57%.

В Орловской области годовая инфляция в июле 2024 года составила 9,16 процента против 8,57 процента в июне. Такие данные привели в региональном отделении Центробанка, отметив, что тенденция роста инфляции характерна не только для Орловщины. Так, в Центральном федеральном округе и по России в целом она также увеличилась и составила 9,45 и 9,13 процента соответственно. Что касается непосредственно Орловской области, то рост инфляции эксперты объясняют сохранением высокого спроса на отдельных непродовольственных рынках, а также индексацией коммунальных тарифов.

«Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары увеличился до 7,56 процента в июле после 7,31 процента в июне, – сообщает реготделение Центробанка. – По России в целом годовой темп прироста цен на непродовольственные товары, напротив, снизился. Спрос на отдельные непродовольственные товары оставался высоким. Это позволяло производителям и поставщикам этих товаров переносить в цены возросшие затраты на сырье, логистику и заработную плату. В результате цены на пиломатериалы, одежду и обувь в июле выросли в годовом сопоставлении сильнее, чем в июне».

Еще более заметно на росте инфляции отразилась стоимость различных услуг. Годовой темп прироста цен в данной сфере в июле вырос до 11,79 процента, тогда как в июне он составлял 9,28 процента. В данном случае резкий скачок цен объясняется очень просто: с 1 июля 2024 года была проведена индексация коммунальных тарифов. А в июле 2023 года индексации не было, так как ее провели еще раньше, в декабре 2022 года. В результате цены на жилищные и коммунальные услуги в годовом сопоставлении росли в июле 2024 года быстрее, чем месяцем ранее.

«Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в июле снизился и составил 8,91 процента после 9,34 процента в июне, – отмечают также эксперты. – Закупочные цены на импортные фрукты и овощи в июле снижались благодаря произошедшему в последние месяцы укреплению рубля. В результате цены на бананы, груши и чеснок росли в годовом сопоставлении медленнее, чем в прошлом месяце».

Кроме того, свиноводы и птицеводы нарастили объемы производства мяса, что привело к увеличению предложения на рынке и к снижению затрат мясопереработчиков на приобретение сырья. В результате цены на колбасу в июле выросли в годовом выражении меньше, чем месяцем ранее. В целом же базовая инфляция в Орловской области в июле 2024 года выросла до 8,73 процента после 8,64 процента в июне и сложилась ниже общего уровня региональной инфляции (9,16 процента).

ИА «Орелград»