«Без перемен»: школы за миллиард в Орле и Жилина зависли

Тему обсудили на заседании профильного комитета облсовета 19 августа.

Депутаты задали вопросы, которые касались строительства двух новых школ в деревне Жилина и на улице Родзевича-Белевича в Орле.

«Обе они рассчитаны на 1225 учеников. Но работы еще не начались по причине отсутствия разрешения на строительство и заключения экспертизы. В проектно-сметной документации на оба объекта выявлены нарушения, которые в настоящее время устраняются», – сообщает пресс-служба заксобрания.

Примечательно, что возведению одной из школ был дан торжественный старт в преддверии выборов губернатора. В сентябре 2023 года в Жилина уже заложили «капсулу времени». В церемонии принял участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. О начале строительства уверенно говорили и по объекту в Орле. Однако школы, на которые уже направили миллиард в качестве аванса, на «паузе».

Предполагалось, что подрядчики (ООО «АС Монтаж» в Жилина и ООО «Управление капитального строительства» в Орле) разработают документацию, получат согласование и приступят к работе, а сдадут объект в конце 2024 года. Допсоглашениями к контрактам срок уже смещен на осень 2025 года. Общая стоимость каждой школы около полутора миллиардов. Пока идет работа с бумагами, они могут подорожать до 3 млрд, предположил председатель комитета по градостроительству Виталий Рыбаков.

ИА “Орелград”