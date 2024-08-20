“Народный фронт” попросил отремонтировать территорию у “Трилистника”

20.8.2024 | 15:00 ЖКХ, Новости

Также общественники обратили внимание на состояние Промышленного сквера.

Фото: vk.com/nf_orel

Орловский штаб общественной организации обратился в администрацию области с просьбой включить данные территории в программу по благоустройству. Ранее на состояние объектов в “Общероссийский народный фронт” пожаловались местные жители.

Территория у “Трилистника” (здания на Тургенева, 16) приводилась в порядок всего 10 лет назад. Однако тогда здесь не меняли плитку. К настоящему моменту она пришла в плачевное состояние.

Ещё хуже ситуация в Промышленном сквере. Он находится в Советском районе на Московской улице, рядом со зданием Областной детской библиотеки имени Пришвина.

В сквере разрушен асфальт – в многочисленных пробоинах постоянно скапливается вода. Также здесь нет ни одного фонаря. Лавочки либо сломаны, либо вообще отсутствуют.

При этом именно через Промышленный сквер каждый день пролегает дорога многих родителей, которые отводят детей в близлежащий садик.

ИА “Орелград”


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