Бежавшего от войны жителя Азербайджана выдворят из РФ

Такое наказание орловский суд назначил за незаконное пребывание на территории России.

Дело об административном правонарушении рассмотрел Покровский районный суд Орловской области. Оно было возбуждено в отношении гражданина Азербайджана. В полиции посчитали, что он нарушил режим пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации. В судебном заседании иностранец признал свою вину. С его слов, он приехал в Россию в апреле 2024 года. В настоящий момент мужчина нигде не работает, проживает в нашей стране с женой и несовершеннолетними детьми.

«Не выехал из Российской Федерации, поскольку перепутал даты, – цитируют правонарушителя в пресс-службе суда. – Денежных средств для самостоятельного контролируемого выезда не имеет. Возражал против выдворения с территории Российской Федерации, пояснив, что намерен выучить русский язык, получить гражданство, трудоустроиться. В Азербайджане имеется жилье, в котором он может проживать, но населенный пункт находится на границе с Арменией, где ведутся боевые действия».

Отметим, что показания иностранец давал на своем родном языке, поэтому суду пришлось прибегнуть к услугам переводчика. Последний участвовал в судебном заседании и удостоверил показания иностранца. Суд также изучил приложенные к материалам дела доказательства. В результате он пришел к выводу о том, что гражданин Азербайджана виновен в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ.

«Назначая наказание, суд учел в качестве смягчающих вину обстоятельств признание вины и наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, – сообщила пресс-служба суда. – Также учтено, что мужчина не является гражданином РФ, не имеет постоянного места работы, его несовершеннолетние дети являются гражданами Азербайджана, родственников, граждан РФ он не имеет, действий для получения гражданства РФ не предпринимал».

При таких обстоятельствах иностранцу было назначено двойное, по сути, наказание. Так, он должен будет заплатить в доход РФ штраф в размере 2000 рублей. Кроме того, суд вынес решение об административном выдворении иностранца пределы Российской Федерации. Его принудительно отправят на родину.

Правда, денег у иностранца для «самостоятельного контролируемого выезда» не нашлось. Поэтому до исполнения постановления суда было решено поместить его в «Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Орловской области». В дальнейшем за пределы России иностранца выдворят приставы. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»