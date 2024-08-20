В Орле стадион Ленина проиграл суд подрядчику

Спор шел об исполнении договора ценой почти в 200 миллионов рублей.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил исковое заявление столичного общества с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства» и отказал в удовлетворении встречного иска областного автономного учреждения «Центральный стадион им. В.И. Ленина». УКС изначально просил о взыскании фактически выполненных, но неоплаченных работ в размере 590,48 тысячи рублей. В обоснование заявленных требований компания заявила, что стадион «необоснованно уклоняется от приемки и оплаты выполненных по договору работ; при этом данные работы выполнены в соответствии с условиями договора и проектно-сметной документацией».

Представители стадиона возражали против правомерности предъявленных исковых требований. По их мнению, указанная в акте о приемке законченного строительством объекта сумма была выплачена заказчиком подрядчику в полном объеме. В акте содержится четкая сумма стоимости объекта – 195,088 миллиона рублей. В ходе рассмотрения дела столичная фирма снизила свои финансовые требования. Но стадион не признал и их, а во встречном иске потребовал взыскать с УКС задолженность в размере 7,52 миллиона рублей.

Как установил суд, спор возник относительно выполнения договора, заключенного сторонами в январе 2020 года. Речь шла о реконструкции незавершенного строительством крытого теннисного корта, которые перестроили под Многофункциональный спортивный комплекс. Объект был принят приемочной комиссией в ноябре 2021 года со стоимостью 195,088 миллиона рублей.

Однако затем возник спор относительно работ на общую сумму 590,48 тысячи рублей, который стадион отказался принимать и оплачивать, предложив расторгнуть договор по соглашению сторон. В рамках судебного разбирательства была назначена судебная экспертиза. На ее основании суд постановил взыскать со стадиона Ленина в пользу ООО «Управление капитального строительства» задолженность в размере 56 002 рубля. Иск стадиона был оставлен без удовлетворения. Кроме того, на стадион, как на проигравшую сторону, возложены расходы по проведению судебной экспертизы в размере 152 000 рублей.

ИА «Орелград»