Орловцы активно оформляют ипотеку за один день

В регионе растет количество учётно-регистрационных действий.

Как сообщило Управление Росреестра, в Орловской области в текущем году совершено уже более 69 тысяч учетно-регистрационных действий в отношении принадлежащей местным жителям недвижимости. Из них почти 47 тысяч заявок поступило в электронном виде. Как выяснилось, большой популярностью пользуется проект «Ипотека за один день». В его рамках электронная регистрация осуществляется всего лишь в течение одних суток. Такой возможностью в этом году воспользовались уже более 4000 орловцев, за сутки зарегистрировавшие ипотеку.

Для сравнения, общее количество зарегистрированных ипотек в Орловской области с начала года составило 5,7 тысячи. То есть практически три четверти ипотек оформляются в течение одного дня. Что касается других сделок, то на регистрацию договоров участия в долевом строительстве жилья от орловцев поступило 1062 заявки. В ведомстве отмечают, что в регионе с января и по настоящее время введено в эксплуатацию и поставлено на кадастровый учет пять многоквартирных домов. Их суммарная общая площадь составляет 51 651,5 квадратных метров.

«В отношении «бытовой» недвижимости, а это индивидуальные жилые дома, садовые домики, гаражи, хозяйственные постройки и земельные участки, на которых они расположены, орловцы зарегистрировали больше 14 тысяч прав, – отметили в Управлении Росреестра. – На основании договоров купли-продажи, мены имущества оформлено 6,2 тысячи перехода прав на недвижимость. Порядка 1300 прав жители региона оформили на недвижимость, находящуюся в других регионах, в большинстве случаев – в Москве и Московской области. Орловскую недвижимость чаще приобретали жители соседних Белгородской, Брянской и Курской областей».

ИА «Орелград»