Брянец обворовал орловчанку и чуть не сбежал в Москву

Кража мобильного телефона была раскрыта на вокзале.

По информации Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, в Орле транспортные полицейские по горячим следам раскрыли кражу мобильного телефона. За помощью к сотрудникам патрульно-постовой службы полиции Линейного отдела МВД России на станции Орел обратилась женщина. Она заявила, что у нее пропал мобильный телефон. Женщина подозревала, что мобильник могли украсть.

Полицейские приняли сигнал и тут же начали проверку. Оперативники линейного отдела проследили хронологию событий при помощи камер видеонаблюдения, установленных на железнодорожном вокзале. Они нашли момент, когда женщина в северном кассовом зале на стойке кассы забывает свой телефон. Далее мобильник находит некий мужчина, который вместо того, чтобы сообщить о находке тем же полицейским, спокойно забирает его себе.

Подобные действия подпадают под санкции статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Личность мужчины оперативникам удалось установить довольно быстро. Им оказался уроженец Брянской области, 1955 года рождения. Выяснилось, что он чуть не «сбежал» – мужчина купил билет на электричку до Москвы. Однако его буквально перед поездом задержали и доставили в дежурную часть. Подозреваемый пояснил, что похищенное имущество он хотел вернуть владельцу за вознаграждение.

Силовики считают, что своими действиями мужчина причинил материальный ущерб потерпевшей на сумму 14 486 рублей. Следствием Линейного отдела МВД России на станции Орел в отношении него уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ, то есть причиненный ущерб был признан значительным для потерпевшей. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения, а именно обязательство о явке.

ИА «Орелград»