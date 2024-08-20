В Орловской области увеличат рождаемость

Улучшать демографическую ситуацию планируют за счет стимулов.

Орловская область продолжит участие в достижении такой национальной цели развития РФ, как повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. Соответствующие изменения внесены в региональную программу социальной поддержки граждан. Целевыми индикаторами предусмотрен ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей. По оценке Орелстата, численность постоянного населения Орловской области по состоянию на 1 января 2024 года составила 692,5 тысячи человек.

Демографическая ситуация в Орловской области в январе-мае 2024 года характеризовалась естественной убылью населения: число умерших превысило число родившихся в 2,6 раза. Количество родившихся в январе-мае 2024 года сократилось на 28 человек, или на 1,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, и составило 1876 человек. Количество умерших увеличилось на 80 человек, или на 1,7 процента относительно января-мая 2023 года, и составило 4852 человека.

Повышать рождаемость в регионе планируют за счет стимулов, в том числе материального характера. «Важное значение для увеличения рождаемости в регионе имеет финансовая поддержка семей при рождении детей. В Орловской области действует комплекс региональных мер социальной поддержки семей с детьми», – отмечено в паспорте обновленной программы. Например, с 1 мая 2022 года введена дополнительная мера социальной поддержки в виде набора принадлежностей для ухода за новорожденным ребенком «Подарок новорожденному».

Такой набор область дарит молодым родителям, причем у последних есть выбор: они вправе отказаться от набора и получить единовременную денежную выплату на приобретение принадлежностей для ухода за новорожденным ребенком в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Орловской области, предоставлено право на пособие на ребенка до достижения им возраста 16 лет.

«Особое внимание в регионе уделяется многодетным семьям, реализуется целый комплекс мер, направленных на повышение престижа многодетной семьи, – это финансовые и нефинансовые меры поддержки, – сообщает правительство региона. – Всего детские пособия получают 19,9 тысячи семей на 39,9 тысячи детей. На постоянной основе проводится аудит действующих мер поддержки семей с детьми с точки зрения их достаточности, условий получения, доступности и удобства обращения за назначением мер. По итогам аудита проводится актуализация комплекса мер поддержки семей с детьми».

ИА «Орелград»