Украинца оштрафовали за уклонение от выезда из России

Дело об административном правонарушении рассмотрел суд под Орлом.

Как сообщает пресс-служба Верховского районного суда Орловской области, рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении незаконного мигранта. Его обвинили в соответствии с частью 1.1 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Фигурантом дела оказался гражданин Украины. Судом было установлено, что украинец нарушил требования Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Выразилось оно в том, что он уклонился от выезда из России по истечении установленного срока пребывания. Документов, подтверждающих право дальнейшего нахождения на территории Российской Федерации, у него на руках не оказалось. При вынесении решения суд учел характер совершенного административного правонарушения, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств.

Учел суд и то, что гражданин Украины на территории России проживает уже длительное время. Более того, на сегодняшний день он состоит в официально зарегистрированном браке с гражданкой России, имеет в нашей стране прочные социальные связи. Тем не менее, факт нарушения миграционного законодательства был установлен. За это суд назначил украинцу наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей. Но оставил его без административного выдворения за пределы Российской Федерации. Постановление уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»