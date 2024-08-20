Клычков собирается на курсы тактической медицины

Орловский губернатор сообщил об этом «по секрету».

О планах Андрей Клычков рассказал в прямом эфире в соцсетях 19 августа. Ему задали вопрос в комментариях к трансляции.

«Они [курсы] бесплатно организованы, «Бригада Катукова» их проводит. Я, кстати, тоже, по секрету скажу. Вчера с Денисом Юрьевичем [руководителем народной дружины] мы виделись, договорились: что в сентябре сам пойду тоже поучиться. Потому что одно дело – владение оружием. Меня в свое время этому учили. А вот с медициной как-то у меня есть некие недоработки. Думаю, что стоит поучиться», – сказал Андрей Клычков.

Занятия такмедом дают устойчивые навыки первой помощи в различных жизненных ситуациях, не только в зоне боевых действий, но и в каждодневной гражданской жизни, подчеркивают в «Бригаде Катукова». У каждого есть возможность бесплатно получить навыки спасения себя и ближнего в спокойной обстановке и в удобное время вместе с народной дружиной, анонсируют в соцсетях.

ИА “Орелград”