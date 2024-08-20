Скончался орловский журналист Иван Суверин

20.8.2024 | 14:05 Важное, Новости, Общество

Ему был 51 год.

Фото: t.me/Perviy_Oblastnoi

Об этом сообщили на телеканале «Первый областной», где Суверин работал последние годы. Ранее он трудился на «Вести-Орёл». Также Суверин работал в Управлении МЧС по Орловской области.

Известно, что журналист скончался сегодня в 8 часов утра в Москве. «Иван умер во время операции», – пояснили на телеканале.

Иван Суверин родился в 1973 году. Он окончил Орловский государственный институт культуры по специальности «режиссер театра».

Орловец отдал журналистике около четверти века. Многие жители области хорошо знали его как специалиста по экстренным репортажам, связанным с темами ЧП и криминала.

ИА «Орёлград»


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