Скончался орловский журналист Иван Суверин

Ему был 51 год.

Об этом сообщили на телеканале «Первый областной», где Суверин работал последние годы. Ранее он трудился на «Вести-Орёл». Также Суверин работал в Управлении МЧС по Орловской области.

Известно, что журналист скончался сегодня в 8 часов утра в Москве. «Иван умер во время операции», – пояснили на телеканале.

Иван Суверин родился в 1973 году. Он окончил Орловский государственный институт культуры по специальности «режиссер театра».

Орловец отдал журналистике около четверти века. Многие жители области хорошо знали его как специалиста по экстренным репортажам, связанным с темами ЧП и криминала.

ИА «Орёлград»