Орловская студентка высадилась на Северном полюсе

20.8.2024 | 11:01 Новости, Образование

Анастасия Кащеева принимает участие в экспедиции Росатома.

Фото: regionorel.ru

Об этом сообщили на официальном портале Орловской области. Экспедиция под названием «Ледокол знаний» привезла на полюс 63 юных таланта — из России и стран ближнего зарубежья. Одним из них стала Кащеева, студентка Орловского художественного училища.

В этом году экспедиция Росатома проходит уже в пятый раз, но впервые – в международном формате. Путешествие приурочено к 65-летию атомного ледокольного флота.

Участники вышли из Мурманска и достигли Северного полюса на атомном ледоколе «50 лет Победы». Далее они дойдут до архипелага Земля Франца-Иосифа и вернутся в порт отправления.

Кащеева вошла в состав экспедиции благодаря победе на Всероссийском конкурсе детского рисунка «Краски Арктики». Она представила на него работу «Бегущий по льдам», выполненную гуашью.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования