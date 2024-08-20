Орловская студентка высадилась на Северном полюсе

Анастасия Кащеева принимает участие в экспедиции Росатома.

Об этом сообщили на официальном портале Орловской области. Экспедиция под названием «Ледокол знаний» привезла на полюс 63 юных таланта — из России и стран ближнего зарубежья. Одним из них стала Кащеева, студентка Орловского художественного училища.

В этом году экспедиция Росатома проходит уже в пятый раз, но впервые – в международном формате. Путешествие приурочено к 65-летию атомного ледокольного флота.

Участники вышли из Мурманска и достигли Северного полюса на атомном ледоколе «50 лет Победы». Далее они дойдут до архипелага Земля Франца-Иосифа и вернутся в порт отправления.

Кащеева вошла в состав экспедиции благодаря победе на Всероссийском конкурсе детского рисунка «Краски Арктики». Она представила на него работу «Бегущий по льдам», выполненную гуашью.

ИА «Орелград»