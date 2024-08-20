Орловского адвоката будут судить за чрезмерное любопытство

20.8.2024 | 10:25 Закон и порядок, Новости

Женщина подозревается в незаконном доступе к информации.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области. Дело рассмотрят в Советском районном суде Орла.

Оно возбуждено по 1 части статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации). Основанием послужили материалы оперативной деятельности Управления ФСБ России по Орловской области. Обвинительное заключение утвердил первый заместитель прокурора региона Юрий Пахолков.

По текущей версии, преступление произошло в декабре минувшего года. Орловчанка, владея логином и паролем учётной записи судьи Арбитражного суда области, вошла в закрытую часть информационной системы и скопировала некие данные по гражданскому делу.

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ИА «Орелград»


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