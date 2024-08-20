Орловщина вошла в топ-5 регионов по площадям под гречиху

В этом году популярность этой культуры у сельхозпроизводителей заметно упала.

В масштабах всей страны гречихой засеяли 1 миллион 92,2 тысячи гектар. Это на целых 15,6% меньше, чем годом ранее. Такие данные опубликовал АБ-Центр.

При этом Орловская область вошла в первую пятёрку регионов России с наибольшей площадью земель, отведённых под возделывание данной культуры. В нашем субъекте гречихой заняли 41,1 тысячи гектар.

Выше показатель оказался только в Алтайском крае (611,8 тысяч гектар), Башкирии, Новосибирской и Челябинской областях. Отметим, что все эти регионы не относятся к ЦФО. В рамках первой десятки наших соседей по округу также нет.

Это падение популярности гречихи — первое с 2017-го года. Тогда несколько лет подряд площади под данную культуру сокращались, однако с 2020-го показатель снова пополз вверх.

ИА «Орелград»