В Должанской ЦРБ неудачно реформировали «Скорую помощь»

20.8.2024 | 14:00 Медицина, Новости

После этого старшая фельдшер написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Фото: vk.com/public210773697 (иллюстративное)

Об этом сообщил глава независимого профсоюза медиков «Действие» Дмитрий Серёгин. В своих соцсетях общественник рассказал, что к нему обратились сотрудники данной станции Скорой медицинской помощи. Они пожаловались на перемены, осложнившие их профессиональную деятельность.

Руководство ЦРБ переместило медиков из их прежнего помещения в новое — в принудительном порядке. Однако новоселье обрадовало не всех. Оказалось, что в новом помещении отсутствует связь с центральной диспетчерской области, а также разделение на зоны труда и отдыха.

Однако главная проблема — то, что место приёма вызова осталось «по прежнему адресу», за несколько сотен метров. «Не выглядит ли унижением чести и достоинства медработников тот факт, что они должны бегать между зданиями больницы, чтобы принять вызов от больных людей?» – задаётся вопросом Серёгин.

По его словам, старший фельдшер «Скорой» написала заявление на увольнение. Общественник считает, что переезд может привести даже к расформированию данной бригады, после чего на весь Должанский район останется лишь одно такое подразделение.

ИА «Орелград»


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