В Орле отремонтировали дорогу у мэрии

20.8.2024 | 13:00 ЖКХ, Новости

Работы обошлись в 7,2 миллиона рублей.

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Ремонт выполнялся на улице Пролетарская гора. Работы проводились на двух участках – между перекрёстками с Салтыкова-Щедрина и Максима Горького и между домом №5 и перекрёстком с улицей Ленина. Отремонтированы 450 метров асфальта.

Участок введён в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

На объекте выполнили укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Также подрядчик нарастил горловины дождеприёмных и смотровых колодцев. Работами занималось ООО «Дорстрой».

Напомним, что здание мэрии Орла находится на Пролетарской горе, 1.

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования