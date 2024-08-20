В Орле отремонтировали дорогу у мэрии

Работы обошлись в 7,2 миллиона рублей.

Ремонт выполнялся на улице Пролетарская гора. Работы проводились на двух участках – между перекрёстками с Салтыкова-Щедрина и Максима Горького и между домом №5 и перекрёстком с улицей Ленина. Отремонтированы 450 метров асфальта.

Участок введён в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

На объекте выполнили укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Также подрядчик нарастил горловины дождеприёмных и смотровых колодцев. Работами занималось ООО «Дорстрой».

Напомним, что здание мэрии Орла находится на Пролетарской горе, 1.

ИА “Орелград”