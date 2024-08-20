В Орловскую область завезли вакцину нового вида

20.8.2024 | 10:40 Медицина, Новости

Она спасёт от гриппа пациентов из группы риска.

Фото: Администрация Орла

Также ей будут прививать беременных женщин (на 2 и 3 триместре). Это трёхвалентная вакцина без консерванта «Флю-М». Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Всего на первом этапе кампании против гриппа наш регион получил около 90 тысяч доз вакцин. Из них 61,2 тысячи доз приходится на препараты для взрослых («Совигрипп» и обычный «Флю-М»), ещё 28,6 тысячи доз — на детскую «Ультрикс квадри».

Следующая поставка состоится только 1 ноября. В область поступят ещё около 73 тысяч доз взрослых и около 36 тысяч доз детских вакцин от гриппа.

До конца года в регион должны прислать ещё около 60 тысяч доз таких препаратов.

ИА «Орелград»


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