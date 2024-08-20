Орловский приход передал в зону СВО 118 килограммов мёда

Груз собрали в храме Казанской иконы Богоматери посёлка Стрелецкий Орловского муниципального округа.
Об этом сообщили в Орловской митрополии.
Также прихожане передали бойцам несколько партий питьевой воды, медицинские принадлежности и гигиенические средства, продукты. Кроме того, для участников СВО собрали финансовую помощь. Также бойцам подарили иконы.
В обратную сторону поступило благодарственное письмо от медиков «Валуйской центральной районной больницы» (расположенной в Белгородской области). Также сами участники СВО записали видео, в котором ещё раз поблагодарили орловцев за помощь.
Ранее стало известно, что в Орле на Прокуровке заложили новый храм.
ИА «Орелград»