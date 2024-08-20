Орловский приход передал в зону СВО 118 килограммов мёда

20.8.2024 | 18:00 Новости, Общество, СВО

Груз собрали в храме Казанской иконы Богоматери посёлка Стрелецкий Орловского муниципального округа.

Фото: www.orel-eparhia.ru

Об этом сообщили в Орловской митрополии.

Также прихожане передали бойцам несколько партий питьевой воды, медицинские принадлежности и гигиенические средства, продукты. Кроме того, для участников СВО собрали финансовую помощь. Также бойцам подарили иконы.

В обратную сторону поступило благодарственное письмо от медиков «Валуйской центральной районной больницы» (расположенной в Белгородской области). Также сами участники СВО записали видео, в котором ещё раз поблагодарили орловцев за помощь.

Ранее стало известно, что в Орле на Прокуровке заложили новый храм.

ИА «Орелград»


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