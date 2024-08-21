Подписаны контракты на ремонт еще двух орловских школ

21.8.2024 | 7:05 Новости, Строительство

Капитальный ремонт ждет объекты в Малоархангельском и Кромском районах.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Контракт на ремонт МБО «Кромская средняя общеобразовательная школа»  получило брянское ООО «Фортуна». Цена – 60 450 632 рубля 40 копеек, указано в ГИС “Закупки”. Предусмотрен аванс в размере 5%. Подрядчик должен приступить к работам в январе 2025 и закончить в конце года. По данным kartoteka.ru, ООО «Фортуна» зарегистрировано в 2019 году. Учредитель – Наталья Сидоренкина. Генеральный директор –  Михаил Зайцев. Чистая прибыль компании в 2022 году составила минус 4 миллиона рублей.

Капремонт МБУ «Каменская средняя общеобразовательная школа» обойдется в 39 101 707 рублей 98 копеек. Контракт достался орловскому ООО «Долина». На работы отводится год, начиная с августа 2024. По данным kartoteka.ru, учредитель и руководитель компании  – Валижон Султанов. Компания ремонтировала здание поликлиники Ливенской ЦРБ, Речицкого дома культуры, краеведческого музея в Ливнах.

ИА “Орелград”


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