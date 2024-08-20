Дольщики дома в Орле пожаловались Бастрыкину

Главу СКР попросили помочь с устранением недостатков здания и ускорить строительство дороги.

По словам одной из женщин, выступающих в видеообращении к Александру Бастрыкину, дом был сдан 14 февраля 2024 года, но до сих пор не функционирует надлежащим образом.

«Кровля протекает, ливневки должным образом не сделаны, придомовая территория до конца не благоустроена. В преддверии отопительного сезона отопление отсутствует, разморожено полностью», – сообщила женщина.

В некоторых квартирах нет несколько кирпичей в стенах, разбиты окна, замки в дверях отсутствуют. Не закрываются как квартиры, так и подъезд. В связи с этим нет возможности заселиться, пожаловалась дольщица. По ее словам, застройщик ООО «Унистрой» не желает участвовать в исправлении недостатков, хотя есть некое гарантийное обязательство.

Есть еще одна проблема – не достроена дорога. Начались работы в 2023 году, обещали завершить сначала к новому году, потом к сентябрю 2024, однако выделенные 111 миллионов рублей не пошли на пользу.

«Строительство остановилось по неизвестным нам причинам. Мы, как граждане России, по закону имеем право на дорогу к жилому дому. На данный момент нет ни одного полноценного подъезда к жилью. Просим вас оказать содействие и решить проблему с устранением недостатков, касающихся дома и дороги».

Примечательно, что недавно дом посещал председатель горсовета Василий Новиков. Поводов для серьезного беспокойства он не обнаружил. Также сообщил, что дольщики начали делать ремонт в квартирах и заселяться.

Отметим, Александр Бастрыки уже получал подобные обращения по этому объекту и уже поручал разобраться.

ИА “Орелград”