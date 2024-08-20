В Орловской области насчитали 424 тысячи льготников

Такое количество граждан получат льготы по налогам.

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области назвало количество льготников, которые были учтены при расчете имущественных налогов физических лиц за 2023 год. По данным ведомства, преференция в виде полного или частичного освобождения от уплаты налогов предоставлена 424,5 тысячам орловцев. В прошлом году количество льготников было на 14 тысяч человек меньше.

Ранее ведомство сообщало, что налоговая служба региона уже провела работу по начислению физическим лицам имущественных налогов за 2023 год. Их общая сумма составила почти 1,6 миллиарда рублей, что на 6,3 процента превышает аналогичные начисления за 2022 год. Всего в этом году орловские налоговики направят физическим лицам 693,4 тысячи уведомлений об уплате имущественных налогов, исполнить которые следует не позднее 2 декабря 2024 года.

«Для корректного исчисления налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов некоторым гражданам следует предоставить заявление и документы, подтверждающие право на налоговую льготу, до начала массового расчета налогов, – пояснили в региональном Управлении ФНС. – При этом если налогоплательщик такое заявление не представил, а также не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, преференция предоставляется в беззаявительном порядке на основании сведений, имеющихся у налогового органа».

Напомним, что налоговое уведомление может быть направлено по почте заказным письмом, передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или портал госуслуг. Также его можно получить при личном визите в налоговую инспекцию или через МФЦ, подав соответствующее заявление. По аналогичным каналам связи можно подать и заявление о предоставлении льготы.

ИА «Орелград»