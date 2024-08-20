«Как скот»: жители аварийного дома пожаловались Путину на чиновников

Люди рассказали о последствиях договора о комплексном развитии территории в Орле.

Видеообращение к Владимиру Путину жителей дома №7 по улице Грановского было опубликовано в социальных сетях. Граждане неоднократно жаловались в Следственный комитет и прокуратуру, но не получили действенной поддержки. Они считают, что должностные лица администрации города Орла и правительства Орловской области нарушают закон, действуя в интересах застройщика и игнорируя указ президента об улучшении жилищных условий граждан.

По словам орловцев, застройщик начал незаконное строительство без разрешения на территории, прилегающей к их дому, что привело к появлению сквозных трещин в стенах здания и создало угрозу обрушения. По этому факту в феврале 2024 года было возбуждено уголовное дело, но позже региональная власть выдала застройщику СМУ №2 разрешение на строительство.

В администрации города Орла людям сообщили, что у застройщика нет готовых жилых помещений для расселения и компания не планирует их приобретать. При этом СМУ №2 заявил, что готов выплатить за квартиры по 500 тысяч рублей, пожаловались орловцы. От Жилищного управления уже поступили соглашения об изъятии за эту сумму, без каких-либо отчётов об оценке.

«Нас, как стадо, необходимо в кратчайшие сроки выкинуть из принадлежащих нам квартир для того, чтобы предоставить необходимые отчеты в федеральный центр, чтобы освободить инвестиционно-привлекательный земельный участок для компании-застройщика», – сказала в ролике одна из женщин.

Жители предполагают, что фактический руководитель СМУ №2 имеет давние дружеские и деловые связи с мэром Орла Юрием Парахиным. Тот, учитывая должностное положение, может содействовать застройщику в изъятии собственности с нарушением законодательства, отмечают орловцы.

«Уважаемый Владимир Владимирович, программа комплексного развития территории в первую очередь направлена на улучшение жилищных условий граждан, чьи дома являются ветхими или аварийными. Мы же не только не имеем шансов на улучшение жилищных условий, мы рискуем вообще остаться без жилья. Только вы сможете разобраться в сложившейся ситуации и предотвратить беспредел в отношении нас, граждан Российской Федерации».

Примечательно, что на минувшей неделе председатель комитета по градостроительству Орловского областного Совета Виталий Рыбаков сообщил, что люди начали поручать квартиры по договору о КРТ на Наугорке. Он назвал это общей победой депутатов и активных граждан. Отметим, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий» в связи с тем, что данный аварийный дом не был расселён. Кроме того, «в связи с ослаблением контроля в сфере строительства» прокуратура внесла представление и мэру Орла Юрию Парахину.

Администрация Орла заключила договор о комплексном развитии территории, ограниченной улицами Куйбышева, Грановского и Наугорским шоссе, в 2022 году. ООО «СЗ СМУ №2» должно обеспечить расселение семи многоквартирных домов, их снос, демонтаж ряда гаражей и других хозяйственных построек. Администрация Орла расселила девять домов, должна снести пять МКД, один гараж и подвести коммуникации до границ развиваемого участка. В планах возведение пяти 10-этажек на 850 квартир.

ИА “Орелград”