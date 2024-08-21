Братья Огры задержаны в Орле

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, инцидент произошёл накануне. Треш-стримеры, известные как «Братья Огры» (Максим и Шашик), напали на прохожую — пожилую женщину.

Это случилось прямо во время стрима, в прямом эфире. Один из братьев бил женщину тростью, другой наступил на её телефон.

Как сообщают «Орловские новости», подозреваемые уже задержаны. «В отношении 41-летнего и 39-летнего мужчин возбудили уголовные дела по статье «хулиганство»», – уточнили в полиции.

Часть вторая данной статьи, которая вменяется стримерам, предполагает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей, принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до семи лет.

ИА «Орелград»