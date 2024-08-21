В Орле решили освоить «чертов ров»

21.8.2024 | 15:14 Новости, Строительство

У парка Победы может появиться нечто развлекательное.

Фото: ИА “Орелград”

На заседании комитета по строительству Горсовета Орла 21 августа обсудили возможность предоставления в аренду земельного участка в заповедной зоне (между парком и жилыми домами по улице Горной). По мнению администрации Орла, идет речь о вовлечении в оборот неиспользованных земель. Заместитель председателя горсовета Владимир Негин отметил, что «чертов ров» – это всего лишь 30-40% запрашиваемого земельного участка.

«А дальше начинается зона зелёных насаждений. Она никак к «чёртову рву» не относится», – указал Негин.

При этом депутатам не сообщили, что планирует построить ООО «Темп», каковы капитальные вложения.

«Может быть всё что угодно, включая казино», – прокомментировал депутат Александр Головин.

Остался без ответа и вопрос по водоотведению. Сейчас осадки естественным путем уходят по оврагу. Депутаты предложили вопрос доработать.

ИА «Орёлград»


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