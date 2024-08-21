Орловец распахал берега реки

21.8.2024 | 14:45 Закон и порядок, Новости

Также он использовал гербициды.

Фото: vk.com/rosprirodnadzor_priokski

О нарушении, допущенном в Сосковском районе, рассказали в Приокском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Пострадали берега реки Ицки. Местный житель распахал территорию, которая относилась к прибрежной защитной полосе. Также землю обрабатывали гербицидами.

В ведомство поступило обращение, которое содержало такую информацию. Факты подтвердились в ходе выездного обследования.

Установлено, что участок находится в аренде. Ответственному лицу объявили предостережение о недопустимости нарушения соответствующих требований.

ИА “Орелград”


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