Орловец распахал берега реки

Также он использовал гербициды.

О нарушении, допущенном в Сосковском районе, рассказали в Приокском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Пострадали берега реки Ицки. Местный житель распахал территорию, которая относилась к прибрежной защитной полосе. Также землю обрабатывали гербицидами.

В ведомство поступило обращение, которое содержало такую информацию. Факты подтвердились в ходе выездного обследования.

Установлено, что участок находится в аренде. Ответственному лицу объявили предостережение о недопустимости нарушения соответствующих требований.

ИА “Орелград”