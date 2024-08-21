Депутаты Орла попросили вернуть деревья к тротуарам

Чиновники считают, что это невозможно.

В текущем году на территории города проводились работы по содержанию зеленых насаждений и посадке новых. Результаты доложил менеджер управления ЖКХ Сергей Меренков на заседании профильного комитета горсовета 21 августа. На территории города были высажены сотни деревьев – в том числе, в парке Победы и в парке Разградском.

Депутат Владимир Букалов посетовал, что места посадки определяются чиновниками, а не людьми. Сейчас на улице жара.

«Мы можем, коллеги, вместе сейчас выйти на улицу Комсомольскую, Московскую, где деревья поспилили, и администрации сажать не хочет. Можно спросить у жителей, как им ходится по солнцепеку. И все скажут нам, что мы дураки, уважаемые коллеги, и будут правы. Потому что деревья надо высаживать. А администрация города говорит о том, что все тротуары должны быть вычищены и заделаны плиткой, а деревья давайте сажать в парке Победы. Еще хлеще, если в Медведевском лесу начнем сажать. Это абсурд», – заявил он.

Начальник управления строительства администрации Орла Никита Митряев заявил, что деревья никак не относятся к полосе отвода.

«Не должно быть никаких дополнительных зеленый насаждений, которые влияют на прямую безопасность дорожного движения». Посадить под фонарем, а «потом вы жалуетесь, что у нас нет освещения», – посетовал Митряев.

Владимир Букалов ответил, что если бы фонари были нормальными, а не «брак, который понавешали», то и деревья не помеха.

ИА «Орелград»