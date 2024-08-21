В Орле рекламу крупного банка признали ненадлежащей

21.8.2024 | 11:25 Закон и порядок, Новости

Внимание антимонопольной службы привлекла наружная реклама.

Фото: ИА «Орелград»

Орловское УФАС России признало ненадлежащей рекламу банка ВТБ. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о рекламной конструкции, которая установлена на улице Михалицина, недалеко от гипермаркета. Реклама финансовой организации предлагала орловцам перевести получение своей пенсии в этот банк, за что клиентам было обещано начисление до 18 процентов по накопительному счету. Антимонопольщики обратили внимание на то, что шрифт в рекламе использовался разного размера.

«Информация о том, что такая ставка будет действовать всего три месяца и только при соблюдении целого ряда дополнительных условий, размещалась в нижней части конструкции шрифтом гораздо меньшего размера и была затруднена для прочтения, особенно ввиду того, что указанная реклама воздействовала не только на пешеходов, но и на водителей и пассажиров автотранспортных средств», – пояснили в Орловском УФАС.

Антимонопольщики пришли к выводу о том, что «такие действия банка могли вводить потребителей в заблуждение и содержали признаки нарушения Закона о рекламе». К такому же выводу пришли и эксперты, которых антимонопольный орган привлек для оценки спорной рекламы. Было проведено заседание Экспертного совета по применению законодательства о рекламе. Большинство членов совета сочли, что «реклама не доступна для восприятия потребителями в полном объеме, а также способна ввести в заблуждение потребителей рекламы относительно всех условий предоставления финансовой услуги».

В результате антимонопольный орган признал рекламу банка нарушающей нормы соответствующего федерального закона. В УФАС отметили, что демонстрация данной рекламы уже прекращена, но санкции все равно последуют. «Нарушитель будет привлечен к ответственности. В случае установления вины банку грозит штраф», – резюмируют в ведомстве.

ИА «Орелград»


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