Лежневу предъявили новое обвинение

Экс-советника орловского губернатора подозревают в хищениях при закупке медоборудования.

Речь идёт о покупке компьютерного томографа для Орловской областной клинической больницы. Потерпевшей стороной является региональный депздав.

Официальные обвинения Сергею Лежневу предъявили сегодня, сообщает портал «Орловские новости». Сам он рассказал, что узнал о суде за три часа до его начала. Также Лежнев заявил, что по новому делу его пока не допрашивали.

Кроме того, экс-советник Клычкова рассказал, что написал заявление о поступлении на военную службу по контракту. По его словам, это тоже произошло сегодня. «Я просто теряю время в СИЗО и чувствую себя стариком», – пояснил он.

Напомним, что ранее информацию о подписании Лежневым такого контракта опубликовала журналистка, экс-депутат облсовета Валентина Остроушко. Однако тогда она не подтвердилась.

Лежнева задержали в мае этого года. Изначально ему вменялась причастность к хищениям, совершённым на ремонте трёх орловских мостов (включая Красный). Речь шла о 76 миллионах рублей.

ИА «Орелград»