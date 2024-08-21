Мошенники звонят орловцам от имени областной больницы

Они пытаются узнать персональные данные граждан.

Такую информацию опубликовало само учреждение.

Преступники связываются с гражданами от имени Орловской областной клинической больницы и предлагают пройти диспансеризацию. Затем они требуют данные паспортов и СНИЛС, а также другую персональную информацию.

«Данные услуги по диспансеризации БУЗ Орловской области «ООКБ» не предоставляет», – отметили в больнице.

Напомним, ранее стало известно, что мошенники начали выдавать себя ещё и за сотрудников компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

ИА «Орелград»