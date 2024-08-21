Судьба табличек с Александровского моста прояснилась

21.8.2024 | 17:05 Криминал, Новости

Окончательно пропали «только» 17 из 22.

Фото: Геннадий Алексеев (vk.com/id547896426)

Такую информацию удалось выяснить изданию «Орловская среда-плюс». «17 табличек не были обнаружены, оставшиеся таблички были переданы на хранение МКУ «ОМЗ г. Орла»», — сообщило СМИ.

Табличики, переданные «Объединённому муниципальному заказчику», предполагалось отреставрировать. Однако средств на это пока не нашлось. Как уточняет издание, они изготовлены из бронзы и имеют размеры 20 на 20 сантиметров.

Сейчас на Александровском осталась только одна табличка (в честь некой Натальи Манаковой).

Мост открыли после ремонта в 2007-м. Практически сразу после этого именные таблички в честь людей и организаций, помогавших в его реставрации, начали похищать. Например, в 2020-м году это пытался сделать 32-летний житель Свердловского района.

ИА «Орелград»

 


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