Судьба табличек с Александровского моста прояснилась

Окончательно пропали «только» 17 из 22.

Такую информацию удалось выяснить изданию «Орловская среда-плюс». «17 табличек не были обнаружены, оставшиеся таблички были переданы на хранение МКУ «ОМЗ г. Орла»», — сообщило СМИ.

Табличики, переданные «Объединённому муниципальному заказчику», предполагалось отреставрировать. Однако средств на это пока не нашлось. Как уточняет издание, они изготовлены из бронзы и имеют размеры 20 на 20 сантиметров.

Сейчас на Александровском осталась только одна табличка (в честь некой Натальи Манаковой).

Мост открыли после ремонта в 2007-м. Практически сразу после этого именные таблички в честь людей и организаций, помогавших в его реставрации, начали похищать. Например, в 2020-м году это пытался сделать 32-летний житель Свердловского района.

ИА «Орелград»