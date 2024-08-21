Суд постановил демонтировать вышку сотовой связи в Орле

Земельный участок должен быть приведен в первоначальное состояние.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла к столичному акционерному обществу «Русские башни». Чиновники просили обязать ответчика освободить и привести в первоначальное состояние часть земельного участка площадью 4 квадратных метра на улице Зеленина. Этот участок входит в состав земельного участка площадью 20 488,00 квадратных метров, где сейчас затеяли строительство. Также чиновники просили предоставить УМИЗ право, если АО «Русские башни» не исполнит решение суда, за свой счет демонтировать вышку сотовой связи с последующим взысканием с акционерного общества понесенных расходов.

Ответчик иск не признал, а в своем отзыве указал: удовлетворение требований истца может привести к фактическому прекращению деятельности и ответчика, и операторов связи, поскольку будет сопровождаться демонтажем установленного специализированного оборудования связи. Это повлечет значимые денежные расходы на демонтаж старого и монтаж нового сооружения связи.

Суд установил, что еще в 2016 году между управлением муниципального имущества и землепользования и обществом с ограниченной ответственностью «Строительная логистическая компания» был заключен договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. Срок аренды был установлен на период с 1 марта 2016 года по 28 февраля 2023 года. В феврале этого года указанная компания была реорганизована путем присоединения к акционерному обществу «Русские башни».

По мнению чиновников, «до настоящего времени ответчик продолжает пользоваться земельным участком, ранее предоставленным в аренду, без законных на то оснований». Еще в 2022 году чиновники уведомили своего делового партнера о том, что новый договор аренды заключаться не будет. В настоящий момент вышка связи мешает проведению строительных работ. В частности, она «препятствует устройству коммуникаций».

В мае 2024 года чиновники выезжали на место и убедились в том, что вышка мешает планам благоустройства улицы. Но их претензия о демонтаже вышки была оставлена без ответа. Суд решил исковые требования удовлетворить и обязал столичную компанию освободить и привести в первоначальное состояние часть земельного участка путем демонтажа вышки сотовой связи в течение 25 рабочих дней с момента вступления решения в законную силу.

ИА «Орелград»