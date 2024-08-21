Орловские буренки превзошли себя прошлогодних

В Орловской области продолжают расти надои.

Орелстат представил оперативные данные о состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях Орловской области в январе-июле 2024 года. В частности, сообщается, что в регионе продолжают расти надои. Так, за отчетный период времени в среднем от одной коровы в сельскохозяйственных организациях было надоено 4073 килограмма молока, что на 194 килограмма больше прошлогоднего показателя. Самый высокий средний надой зафиксирован в Верховском районе.

При этом продуктивность орловских коров продолжает расти. Так, месяцем ранее сообщалось, что в январе-июне текущего года в сельхозорганизациях в среднем на одну корову было надоено 3448 килограммов молока, что на тот момент превышало показатель аналогичного периода прошлого года на 183 килограмма. Продуктивность коров по сравнению с 2023 годом увеличилась в девяти муниципальных районах.

В целом за семь месяцев текущего года сельхозтоваропроизводителями Орловской области было произведено 65,8 тысячи тонн молока, что на 4,4 процента меньше, чем годом ранее. По состоянию на 1 августа 2024 года стадо крупного рогатого скота сельскохозяйственных организаций региона насчитывало 111,1 тысячи голов, или на 13 процентов меньше, чем было по состоянию на 1 августа 2023 года. Непосредственно коров в регионе насчитывается 32,1 тысячи голов, или на 5,4 процента меньше, чем было годом ранее.

В Орелстате добавили, что текущее поголовье свиней в регионе составляет 1,44 миллиона голов (134,3 процента по отношению к 2023 году), овец – 2,5 тысячи голов (103,9 процента) и птицы – 2,062 миллиона голов (104,9 процента). За семь месяцев текущего года в области было произведено 189,7 тысячи тонн скота и птицы на убой и 9,2 миллиона штук яиц (89,2 процента). Объемы производства скота и птицы на убой, в живом весе, выросли по следующим видам: крупного рогатого скота – на 17,5 процента, свиней – на 8,1 процента, птицы – на 0,4 процента.

ИА «Орелград»