В Орле будущих приставов проверят на полиграфе

Новых сотрудников ищет региональное Управление ФССП.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области приглашает желающих на службу в органы принудительного исполнения Российской Федерации. В частности, ведомство ищет соискателей на должности судебного пристава-исполнителя, младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов и дознавателя. В пресс-службе УФССП отметили, что Управление имеет структурные подразделения в большинстве крупных районах Орловской области.

«Поэтому граждане, желающие связать свою профессиональную деятельность с органами принудительного исполнения, могут нести службу как в городе, например в Орле или Мценске, так и в отделениях, находящихся в районных центрах области, таких как Покровское, Хотынец, Глазуновка, Долгое, Хомутово и других, – сообщает ведомство. – Желающим пополнить ряды службы судебных приставов гарантируются стабильный заработок, который увеличивается в зависимости от выслуги, специального звания и надбавок за особые условия службы, стабильность, социальный статус, ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска».

Для прохождения службы в органах принудительного исполнения требуются граждане РФ в возрасте от 18 до 40 лет, соответствующие квалификационным требованиям и способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять служебные обязанности сотрудника. Тем временем УФССП России по Орловской области объявило о проведении электронного аукциона. Его победитель получит право на оказание услуг по проведению профессионального психологического отбора на службу в органы принудительного исполнения РФ, с применением специализированных технических устройств, а именно – полиграфа.

Цель заключается в определении категории профессиональной пригодности кандидатов на службу в органы принудительного исполнения. Подрядчик должен будет провести диагностическую беседу и подготовить вопросники, проинструктировать участников о порядке проведения исследования на полиграфе, а уже затем провести само психофизиологические тестирование с применением полиграфа. При необходимости может быть проведено уточняющее дополнительное исследование или послетестовая беседа. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 233 333 рубля.

ИА «Орелград»