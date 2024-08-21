В Орле могут провести слушания по установке бюста Сталина

Профильный комитет горсовета официально рекомендовал мэрии сделать это.

Горячая тема обсуждалась на заседании комитета по образованию, культуре и социальной политике. Как сообщает пресс-служба горсовета Орла, мнения по вопросу существенно разделились.

Позицию сторонников установки памятника озвучил заместитель председателя городского парламента Сергей Швалов. Он напомнил о военных заслугах вождя, а также о проведённой Сталиным индустриализации. Также выяснилось, что в поддержку инициативы собрано уже 3 тысячи подписей. Бюст предлагается установить в парке Победы.

Против идеи выступили некоторые представители общественности – например, директор лицея “Магистр” Андрей Ковыршин и делегат Орловского Братства Академистов Илья Андреев. По их мнению, установка бюста сработает не на объединение, а на поляризацию общества.

В итоге комитет рекомендовал горадминистрации провести полноценные публичные слушания по данному вопросу. Они должны прояснить отношение большинства орловцев к вождю.

ИА “Орелград”