В Орле снесли чуть более 1% аварийных деревьев

95 из 7000 сухих и больных растений.

О ходе реализации в 2024 году муниципальной программы «Экология города» поговорили на заседании профильного комитета горсовета 21 августа. По данным администрации Орла, за истекший период снесены 95 аварийных деревьев. Эта цифра вызвала возгласы недоумения. По словам заместителя председателя горсовета Сергея Швалова, только заактированных, подлежащих сносу, около 7000. Они представляют опасность для граждан и имущества, подчеркнул депутат. Есть еще одна проблема – спиленные стволы и ветки могут длительное время лежать, причиняя неудобства. Прямого ответа на вопрос, когда все аварийные деревья уберут, не прозвучало.

При этом во время обсуждения другого вопроса начальник управления строительства администрации Орла Никита Митряев сообщил, что у города закончились деньги на содержание парков и скверов. Чиновники намерены выходить с предложением о перераспределении средств с других строчек бюджета. О ремонте малых архитектурных форм и спортоборудования в зеленых зонах речи вообще не идет. Даже косить и подметать не на что.

ИА “Орелград”