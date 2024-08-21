В Орле переподключили водовод на Машиностроительной

Это крупнейший в области строящийся объект питьевого водоснабжения.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области, специалисты “Орёлводоканала” успешно завершили операцию.

Новый участок проходит между Машиностроительной улицей и Карачевским шоссе. Его длина составляет около 8 километров. Диаметр труб – 900 миллиметров.

Для строительства водовода Орловщина получила льготный кредит в 1 миллиард рублей. Реализация проекта позволит ввести в эксплуатацию около 330 тысяч квадратных метров жилья – как на территории города Орла, так и на прилегающей части Орловского муниципального округа.

Также новый водовод позволит снизить аварийность и улучшить качество и надёжность водоснабжения для примерно 150 тысяч жителей областного центра и соседних территорий, а также обеспечить возможность новых подключений.

ИА “Орелград”