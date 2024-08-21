Депздрав выплатит орловцу четверть миллиона

Мужчине вернут деньги за купленные им лекарства.

Они должны были достаться орловцу бесплатно. Нарушение выявили в Дмитровском районе. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Мужчина имеет официально признанную инвалидность и должен принимать лекарственные препараты. Однако он своевременно не получал нужные лекарства. В результате ему пришлось самому покупать их. Общая сумма затраченных средств составила около 250 тысяч рублей.

Прокурор обратился в суд с соответствующим иском к Департаменту здравоохранения Орловской области. Требование удовлетворили. Теперь чиновникам придётся выплатить орловцу немаленькую сумму.

Напомним, ранее депздрав высказался по ситуации в Должанской ЦРБ, где бригаду «Скорой помощи» переселили из одного помещения в другое. По некоторым данным, новоселье обрадовало не всех медиков.

ИА «Орелград»