Депздрав выплатит орловцу четверть миллиона

21.8.2024 | 11:10 Важное, Закон и порядок, Медицина, Новости

Мужчине вернут деньги за купленные им лекарства.

Фото: ИА «Орелград»

Они должны были достаться орловцу бесплатно. Нарушение выявили в Дмитровском районе. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Мужчина имеет официально признанную инвалидность и должен принимать лекарственные препараты. Однако он своевременно не получал нужные лекарства. В результате ему пришлось самому покупать их. Общая сумма затраченных средств составила около 250 тысяч рублей.

Прокурор обратился в суд с соответствующим иском к Департаменту здравоохранения Орловской области. Требование удовлетворили. Теперь чиновникам придётся выплатить орловцу немаленькую сумму.

Напомним, ранее депздрав высказался по ситуации в Должанской ЦРБ, где бригаду «Скорой помощи» переселили из одного помещения в другое. По некоторым данным, новоселье обрадовало не всех медиков.

ИА «Орелград»


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