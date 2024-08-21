Завтра в Орле простятся с Иваном Сувериным

Известный журналист скончался накануне.

Церемония прощания пройдёт 22 августа в 11:30 в храме Казанской иконы Божьей Матери на Наугорском шоссе, 66. Об этом сообщили в соцсетях.

Суверин, хорошо знакомый многим орловцам по работе на телеканалах «Вести-Орёл» и «Первый областной», ушёл из жизни накануне. Ему был 51 год. Журналист скончался в Москве во время операции.

Напомним, накануне в том же храме прощались с Михаилом Есиповым. Руководитель Event-агентства «Пятница» и издатель одноимённого журнала умер в возрасте 45 лет. Это случилось скоропостижно и неожиданно, во время обеда в одном из ресторанов областного центра.

Также накануне стало известно о смерти координатора почётных граждан Орла Евгения Троицкого.

ИА «Орелград»