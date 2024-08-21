Завтра в Орле простятся с Иваном Сувериным

21.8.2024 | 10:51 Новости, Общество

Известный журналист скончался накануне.

Фото: orel-eparhia.ru / Пресс-служба Академии ФСО России

Церемония прощания пройдёт 22 августа в 11:30 в храме Казанской иконы Божьей Матери на Наугорском шоссе, 66. Об этом сообщили в соцсетях.

Суверин, хорошо знакомый многим орловцам по работе на телеканалах «Вести-Орёл» и «Первый областной», ушёл из жизни накануне. Ему был 51 год. Журналист скончался в Москве во время операции.

Напомним, накануне в том же храме прощались с Михаилом Есиповым. Руководитель Event-агентства «Пятница» и издатель одноимённого журнала умер в возрасте 45 лет. Это случилось скоропостижно и неожиданно, во время обеда в одном из ресторанов областного центра.

Также накануне стало известно о смерти координатора почётных граждан Орла Евгения Троицкого.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования