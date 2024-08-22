Больница Семашко расторгла контракт на поставку микроскопа для операций

Технику попытаются купить ещё раз.

Об этом стало известно на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований, которое проходит в эти минуты. Его проводит заместитель Губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Операционный микроскоп закупался в рамках национального проекта “Здравоохранение” (проект “Борьба с сосудисто-сердечными заболеваниями”). Однако оказалось, что оборудование не соответствует требованиям технического задания.

Теперь больница планирует объявить новый аукцион.

Скорее всего, речь идёт о микроскопе стоимостью около 43 миллионов рублей. Орловские чиновники и СМИ не раз анонсировали эту покупку.

ИА “Орелград”