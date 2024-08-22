Под Орлом в доме соцобслуживания обновили окна

22.8.2024 | 11:00 Новости, Общество

Задачу выполнили благодаря помощи благотворительного фонда «Созидание».

Фото: vk.com/bfsozidanieorel

Новые пластиковые окна установили в доме социального обслуживания «Богдановский», что в Урицком районе. Ранее на их месте стояли деревянные рамы старого образца. Теперь подопечным учреждения, пожилым людям, будет гораздо легче в холодное время года.

«Богдановский» основан ещё в 1955-м году. Здание нуждалось в обновлении. На просьбу директора организации откликнулись представители благотворительного фонда «Созидание».

«Оказание помощи одному из образцовых социальных учреждений области – очень ответственный проект, который направлен на создание достойных условий проживания пожилых людей. Наш стратегический партнёр группа компаний «ОДСК» помог реализовать эту инициативу, сделав важный вклад в поддержание социальной инфраструктуры нашего региона», – пояснила директор фонда «Созидание» Екатерина Сачкова.

Как рассказала заместитель директора «Богдановского» по досуговой и культурно-массовой работе Славяна Ананичева, создание уютных и комфортных условий для подопечных учреждения — одна из главных задач сотрудников дома соцобслуживания. «Делать всё, чтобы они чувствовали себя как дома. Выражаю искреннюю благодарность фонду и Объединенной домостроительной корпорации за неравнодушие!», – высказалась Ананичева.

На данный момент «Богдановский» предоставляет социальные услуги, проводит мероприятия медицинского, психологического, социального и юридического характера, организует питание и уход, активный отдых для пожилых людей, частично или полностью утративших самостоятельную способность обслуживать себя.

ИА «Орелград»


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