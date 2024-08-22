Депутаты раскритиковали схему движения у администрации Орла

22.8.2024 | 8:02 Новости, Транспорт

Водители вынуждены нарушать правила.

Фото: ИА «Орелград» / Светлана Числова

О новых знаках и разметке в районе областного ЗАГСа (Пролетарская гора, 1) власти предупредили в начале августа. Организовано одностороннее движение по кольцу вокруг сквера Пограничников. Также появились «зебра» и островок безопасности.

На градостроительном комитете 21 августа заместитель председателя горсовета Владимир Негин заявил, что до нововведений было безопаснее.

«Раньше здесь тоже были проблемы, – признал политик. – Но водители, понимая, что вопрос не урегулирован, очень аккуратно двигались. Сейчас что получилось? Те, кто никогда не соблюдал, продолжают бросать машины. А вот те водители, которые законопослушные и двигаются по правилам, упираются в машины, которые стоят. Что они вынуждены делать? Они вынуждены совершать грубые нарушения правил дорожного движения, которые угрожают жизни и здоровью. Переезжают через сплошную на полосу встречного движения, практически в лоб».

Также водители разворачиваются на пешеходном переходе, потому что в ином месте это сделать проблематично, отметил Негин. Коллегу поддержал депутат Александр Головин. По его мнению, дорога стала похожа на горный серпантин с поворотами под прямым углом. Начальник управления строительства администрации Орла Никита Митряев сообщил, что расположение знаков и разметка согласованы. В целом же схема движения не изменилась, а упорядочена. Водители должны соблюдать ПДД в любых условиях, подчеркнул чиновник.

ИА «Орелград»


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