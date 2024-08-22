Орловец обокрал уснувшего посетителя пивбара

Мужчина решился на преступление из-за мечты о телефоне.

Вступил в силу обвинительный приговор Северного районного суда города Орла в отношении местного жителя, официально не трудоустроенного, не военнообязанного, не имеющего регистрации на территории РФ, но ранее судимого за кражи, грабежи и уклонение от административного надзора. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Преступление было совершено в пивбаре, в период от часа до двух часов ночи.

Как установили следствие и суд, потерпевший в ту ночь решил немного расслабиться, но переусердствовал. Ближе к двум часам ночи он уснул прямо за столиком в пивбаре. На это обратил внимание другой посетитель пивбара. Позже на допросе он рассказал следователю, что заметил у потерпевшего мобильный телефон. У самого рецидивиста мобильника не было, но он давно мечтал его заполучить.

Денег на покупку гаджета не хватало, и тогда рецидивист решил пойти проторенным путем. Убедившись в том, что потерпевший крепко уснул, он ловко выудил мобильный телефон прямо из кармана пуховика потерпевшего. С похищенным имуществом с места преступления он скрылся. Найти преступника помогли записи видеокамер наблюдения, которые установлены в стенах питейного заведения.

Стоимость похищенного мобильника составляла около 6,5 тысячи рублей. Но потерпевший заявил, что для него такой ущерб является значительным, так как он выплачивает две трети своего дохода в качестве алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей. Суд признал рецидивиста виновным в совершении очередной кражи и приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»