Орловские леса обезопасят от пожаров

Областные власти утвердили четырехлетний план.

Правительство региона утвердило план противопожарного обустройства лесов на территории Орловской области. Хотя уже август, его действие рассчитано на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 годы. Леса Орловской области в соответствии со статьей 57 Лесного кодекса РФ подлежат охране от пожаров. Охрана осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с учетом биологических и региональных особенностей.

«Отсутствие пожаров в лесах Орловской области за 5-летний период свидетельствует об эффективности проводимых противопожарных мероприятий, – следует из документа. – Профилактические противопожарные мероприятия в лесах являются основой предупреждения возникновения лесных пожаров».

План предусматривает широкий спектр мероприятий, в том числе создание, содержание и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос, прочистку просек и их обновление, установку шлагбаумов и других преград для ограничения пребывания граждан в лесах и обеспечения пожарной безопасности, размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, и другое.

В то же время многие мероприятия, проведение которых предусматривает законодательство, в силу разных причин в плане не включены. Например, планом не предусмотрено устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения, поскольку такой расходной статьи нет в областном бюджете. 2.11. По той же причине не предусмотрено благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах.

Не включены в план работы по гидромелиорации земель и снижению природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений. Не запланировано проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, создание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек.

ИА «Орелград»