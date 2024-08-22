Капремонт школ Орла не будет завершен в срок

Депутаты начали «бить тревогу» и «звонить во все колокола».

Капремонт трех крупных образовательных учреждений Орла обсудили на заседании профильного комитета горсовета 21 августа. По словам начальника управления строительства администрации Никиты Митряева, все пока в графике, но очень много работ, которые не учтены проектами.

«Вместе с департаментом строительства выезжали на прошлой неделе, приняли решение о том, что пойдем с корректировками проекта, соответственно с корректировкой экспертизы. А дальше, после получения сводной ведомости по стоимости, будем изыскивать дополнительное финансирование».

Масштаб бедствия очень серьезный, прокомментировал заместитель председателя горсовета Владимир Негин.

«Самое плохое в этой ситуации то, что никто не понимает этого масштаба бедствия, никто, – подчеркнул депутат. – Плавают цифры от 30 до 120 миллионов рублей допработ, которые нигде не учтены и отсутствуют источники финансирования. Пора уже бить тревогу. Сегодня очевидно, что в те сроки мы, конечно же, не уложимся. Хотя нет, как сказал уважаемый руководитель Субботин [член правительства Орловской области], что и так школы можно сдать. Я думаю, без уголовных дел не обойдется, когда в школу капитально отремонтированную (без вентиляции, без видеонаблюдения, без оповещения и много-много другого) зайдут люди».

Владимир Негин предложил до середины сентября четко определить масштаб недоучтенных проектом работ, как подрядчик и в какой срок их может выполнить, а самое главное – за чей счет.

Напомним, капитально ремонтирует школу №15 ООО «Авилон». Цена контракта – 234 млн рублей, срок завершения работ – 9 июля 2025 года. ООО “СтройКомплект” ремонтирует два учреждения: лицей №32 – 237 млн рублей, дата окончания исполнения контракта – 9 сентября 2025 года, гимназия №39 – 222 млн рублей, завершить должны к 8 июля 2025 года.

ИА “Орелград”