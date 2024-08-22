Особые участки будут работать на выборах

Адреса мест голосования согласовал облизирком.

Избирательная комиссия Орловской области распорядилась о согласовании избирательных участков и адресов (описаний мест) проведения голосования групп избирателей. Речь идет о тех гражданах, которые проживают или находятся в населенных пунктах и иных местах, где нет специально оборудованных помещений для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Решение было принято на основании обращений территориальных избирательных комиссий Залегощенского и Малоархангельского районов.

На предстоящих выборах таких мест для голосования будет всего три. Они будут организованы на улице Колхозной в деревне Становое Залегощенского района, на улице Луговой в селе Орлянка и на улице Овражной в селе Пересуха Малоархангельского района. Напомним, единый день голосования в этом году пришелся на 8 сентября. Однако голосование будет также проводиться 6 и 7 сентября. Ожидается, что в эти дни и будут задействованы согласованные облизбиркомом места для голосования.

В целом дополнительные выборы в органы местного самоуправления пройдут в 10 районах Орловской области: Верховском, Дмитровском, Залегощенском, Корсаковском, Краснозоренском, Ливенском, Малоархангельском, Мценском, Новосильском и Троснянском. По последним данным облизбиркома, на даты депутатов претендуют 39 кандидатов. Из них 14 кандидатов выдвинула «Единая Россия», 12 кандидатов – ЛДПР, 5 кандидатов – КПРФ. Оставшиеся восемь человек – это кандидаты-самовыдвиженцы.

Ранее была проведена жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади. Предвыборные печатные материалы публикуются в районных газетах всех указанных выше десяти районов. Как сообщал облизбирком, заявок от кандидатов на размещение агитационных материалов на платной печатной площади не поступало. Агитационный период в средствах массовой информации начался 10 августа и завершится в 00 часов 00 минут 6 сентября.

ИА «Орелград»