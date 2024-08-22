Контракт Лежнева с Минобороны не подтвердили

Советский районный суд Орла рассказал, почему подозреваемый останется под стражей.

Ходатайство следователя было рассмотрено накануне, 21 августа. Сергея Лежнева обвиняют в совершении мошенничества (уже два эпизода). Следователь указал, что срок содержания под стражей истекает, однако окончить предварительное разбирательство столь скоро не представляется возможным.

Обвиняемый и защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, предлагая залог или смягчение меры пресечения до домашнего ареста.

Суд посчитал, что, находясь на свободе, обвиняемый может оказать воздействие на свидетелей по делу, получит возможность скрыть доказательства, либо иным путем воспрепятствует производству. Признаков волокиты со стороны следствия не выявлено. Как и реальной перспективы отправки Лежнева на СВО. В ходе судебного заседания было заявлено, что подозреваемый «подписал контракт с Минобороны РФ, однако подтверждающих этот факт сведений суду представлено не было», подчеркнули в пресс-службе.

Срок содержания Сергея Лежнева под стражей продлен до 24 сентября.

Пресс-служба Советского районного суда Орла также ответила на заявления о «заказном характере дела». В данном случае рассматривалось ходатайство следователя, а не сами деяния.

«Доводы стороны защиты о непричастности Лежнева С.В. к инкриминируемому преступлению, не подлежат рассмотрению», – отметили в пресс-службе суда.

ИА «Орелград»