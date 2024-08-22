На Орловщине расходы на ремонт соцучреждений увеличили в 4 раза

Необходимые поправки были внесены в целевую программу.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство региона внесло изменения в государственную программу «Социальная поддержка граждан в Орловской области». Общий объем ее финансирования немного сокращен, теперь он составляет 41,932 миллиарда рублей. Но при этом значительно увеличено финансирование ведомственного проекта «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений социального обслуживания населения и социальной защиты населения Орловской области».

Если раньше на указанные цели планировалось выделить 8,25 миллиона рублей, то теперь в паспорте государственной программы значится сумма в 29,82 миллиона рублей. Мероприятия по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту в сфере социального обслуживания населения и социальной защиты населения планируется завершить в 2026 году. В настоящий момент социальные услуги населению предоставляют 57 бюджетных учреждений: комплексные центры социального обслуживания, дома-интернаты и психоневрологические интернаты, социально-реабилитационные центры.

«Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов направлено на продление периода самостоятельной здоровой жизни в привычном социальном окружении, – отмечено в паспорте программы. На территории Орловской области функционируют 15 бюджетных стационарных учреждений, а также 11 домов ветеранов, входящих в структуру центров социального обслуживания населения, подведомственных департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

По официальным данным. Они полностью обеспечивают потребность получателей услуг в стационарной форме социального обслуживания. Сейчас в домах-интернатах и домах ветеранов для престарелых и инвалидов проживает около 2 тысяч человек, 80 процентов из которых составляют инвалиды с различной степенью утраты трудоспособности. Более трети из них лишены возможности самостоятельно передвигаться и требуют постоянного постороннего ухода, а также проведения реабилитационно-восстановительных процедур.

Такие процедуры оказываются в отделениях милосердия, функционирующих в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в том числе в психоневрологических интернатах. С учетом соблюдения требований санитарно-эпидемиологического режима проводятся досуговые мероприятия, отмечаются праздники, организовываются экскурсионные поездки, отмечают в правительстве региона.

ИА «Орелград»